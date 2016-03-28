В Минэнергоугля объяснили, почему отключались блоки Южно-Украинской АЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявляет о неправдивости распространившихся на прошлой неделе в Интернете слухов о маневрировании мощности на Южно-Украинской АЭС, что якобы привело к остановке энергоблоков станции, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в сети Интернет и в социальных сетях активно распространялась информация, что аварийные остановки энергоблоков № 1 и № 2 якобы были связаны с попытками осуществить меры по маневрированию мощности энергоблоков и, как результат этого, возникла аварийная ситуация, связанная с использованием топлива производства Westinghouse.

«Никаких работ и мероприятий по регулированию мощности энергоблоков на Южно-Украинская АЭС не производится и не планируется осуществлять в любой перспективе», - заявляют в министерстве.

В сообщении отмечается, что сложившаяся ситуация на промплощадке ЮУАЭС, находится под контролем Минэнергоугля. По предварительным результатам, остановки энергоблоков станции были связаны с проблемой системы качества при проведении ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская атомная электростанция после однодневного перерыва ночью 23 марта возобновила производство электроэнергии, подключив в энергосети блок №1 после ремонта.

На тот момент на энергоблоках №2 и №3 велись плановые ремонтные работы, которые продолжаются и в настоящее время.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).