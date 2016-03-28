"Нафтогаз" опубликовал финотчетность: закончил год с убытком 25 миллиардов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 млрд грн, что на 51% больше показателя за 2014 года, говорится в финансовой отчетности компании, опубликованной на ее корпоративном сайте.

Валовая прибыль «Нафтогаза» по и тогам 2015 года составила 12,5 млрд грн против 11 млрд убытка в 2014 году. Вместе с тем, чистый убыток компании по итогам 2015 года составил 25 млрд грн, тогда как в 2014 году чистый убыток составил 89,9 млрд грн.

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Справка УНИАН. Госхолдинг «Нафтогаз Украины» находится в стадии реорганизации органов управления. Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав «Нафтогаза» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития.