Нефть снова развернулась к падению

Цены на нефть снижаются, так как инвесторы опасаются, что начавшийся в январе подъем рынка подходит к концу, а аналитики предполагают, что запасы нефти в США продолжают расти.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,30 до $39,97 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,26 до $39,13, передает Рейтер.

Нефть стоит на 50 процентов дороже по сравнению с отмеченным в середине февраля 12-летним минимумом, но в последнюю неделю рост цен замедлился, как и на других сырьевых рынках.

"Рост цен, видимо, замедляется, и инвесторы сокращают длинные позиции. Так будет продолжаться, если не улучшатся фундаментальные показатели", - говорится в отчете банка ANZ.

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По данным банка Barclays, чистый приток средств на сырьевые рынки в январе и феврале превысил $20 миллиардов, что стало максимумом с 2011 года, и если начнется отток средств, цены могут упасть на 20-25 процентов.

"Если такой сценарий осуществится, цена нефти может снова упасть до $30 или чуть выше", - говорится в отчете Barclays.

Запасы нефти в США, по мнению аналитиков, на прошлой неделе поднялись на 3,2 миллиона баррелей и достигли абсолютного максимума седьмую неделю подряд.