Американское ядерное топливо внедрят на Запорожской АЭС

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, и Westinghouse Electric Company подписали контракт на поставку программного обеспечения BEACON для системы мониторинга активной зоны энергоблока №5 Запорожской атомной электростанции при внедрении американского топлива, говорится в сообщении «Энергоатома».

«BEACON успешно применяется на энергоблоке №3 Южно-Украинской атомной электростанции. Распространение использования системы на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствует об уверенности НАЭК «Энергоатом» в способности этого программного обеспечения рассчитывать подробное энергораспределение в активной зоне реактора в режиме реального времени, используя данные контрольно-измерительных приборов», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что BEACON, запатентованная система мониторинга активной зоны, которая помогает обеспечить безопасность при эксплуатации реакторов, находится в эксплуатации с 1990 года и на сегодня используется на 50 атомных электростанциях в восьми странах по всему миру.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15.

В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.