Доходы России от нефти и газа за два месяца сократились на треть

Нефтегазовые поступления в федеральный бюджет РФ за два месяца 2016 года снизились на 31,7% — до 687,7 млрд рублей (порядка 10 млрд долл.).

Соответствующая информация содержится в оперативном докладе Счетной палаты страны.

За первые два месяца 2016 года доходы бюджета составили 1,84 триллиона рублей. Из них 37,3% пришлись на нефтегазовые поступления (в январе-феврале прошлого года — 45,9%).

В прошлом году нефтегазовые доходы дали российскому бюджету за два месяца 1 трлн рублей.

Читайте такжеМинфин РФ: период низких нефтяных цен может затянуться на 15 лет

Средняя цена на нефть марки Urals за отчетный период составила $29,46 за баррель, что на $20,54 ниже среднегодовой прогнозной цены на российскую нефть.