"Нафтогаз" ищет деньги для закупки газа на следующий отопительный сезон

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" ищет деньги для закупки природного газа на следующий отопительный сезон, сообщил на своей странице в Facebook директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По словам топ-менеджера, помогать в привлечении средств будет один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, американская правительственная организация OPIC, а также Международная финансовая корпорация IFC.

"Вместе с ведущим глобальным инвестиционным банком Goldman Sachs, OPIC (финансовым учреждением правительства США, которое страхует частные инвестиции из США), и Международной финансовой корпорацией (входит в группу Всемирного банка), мы работаем над привлечением инвестиций для финансирования закачки газа в следующий зимний период", - сообщил Витренко.

"Для нас этот проект важен как шаг по выходу на международные финансовые рынки", - добавил топ-менеджер "Нафтогаза".

В свою очередь, как отмечается в сообщении OPIC, в проекте по привлечению инвестиций в закачку природного газа участвуют подземные хранилища на западе Украины.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний.

"Нафтогаз" за эти деньги законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний.