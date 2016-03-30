Цены на нефть вернулись к росту после очередного падения

Цены на нефть растут, потому что запасы нефти в США на прошлой неделе повысились не так сильно, как предсказывали аналитики.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,30 до $39,44 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,39 до $38,67, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, выросли на 2,6 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 3,3 миллиона и достигли рекордного уровня седьмую неделю подряд. Управление энергетической информации опубликует официальные данные о запасах в среду.

"Цены на азиатских рынках стабилизируются. Большинство участников рынка ждут отчет Управления энергетической информации", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Во вторник цены снизились примерно на 3 процента после сообщения Кувейта и Саудовской Аравии о том, что они возобновят добычу на месторождении Хафджи в объеме около 300.000 баррелей в сутки, несмотря на предварительную договоренность о прекращении роста добычи.

Росту цен также помогает ослабление доллара, индекс которого к корзине шести основных валют во вторник снизился до минимума восьми дней.

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен во вторник заставило рынок сомневаться в перспективах американской экономики, сказал директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет.

"Мягкий тон выступления должен быть благоприятным для нефтяного рынка, но вот уже третий раз этого не происходит. По-моему, мягкий тон означает, что в экономике есть проблемы и она не движется в нужном направлении", - сказал он.

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Входящий в состав ОПЕК Иран должен посетить встречу производителей нефти в Дохе в апреле, но это не означает, что он примет участие в переговорах о заморозке добычи, сказал Рейтер источник, знакомый с позицией Ирана, во вторник.