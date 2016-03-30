"Нафтогаз" ищет PR-агентство для продвижения своих интересов за рубежом - готов заплатить до 20 миллионов

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» объявил тендер на предоставление услуг PR-агентств для продвижения компании в европейских и американских СМИ, а также отстаивания своих интересов по ряду вопросов, в том числе и «Северному потоку-2».

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

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Согласно объявлению, «Нафтогаз» рассчитывает на информационное сопровождение следующих стратегических направлений работы: полная интеграция украинского рынка газа с европейским энергетическим рынком, приведение отношений с «Газпромом» в соответствие с европейскими стандартами и защита позиции Украины в связи со строительством «Северного потока-2».

«Ожидаемая предельная стоимость закупки составляет до 20,0 млн грн. Срок оказания услуг – 12 месяцев с даты заключения соответствующего договора», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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«Нафтогазу» принадлежат 100% акций крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування», 100% акций оператора ГТС Украины, компании «Укртрансгаз», 100% акций «Укртранснафты», 50%+1 акция «Укрнафты». Также «Нафтогазу» принадлежит 100% «Черноморнефтегаза», над которым компания потеряла контроль весной 2014 года после аннексии Россией Крыма.