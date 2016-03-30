Австралия будет поставлять уран для украинских АЭС

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки с 30 марта по 2 апреля планирует подписать договор о поставках урана для нужд атомных электростанций Украины, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Австралии.

«С 30 марта по 2 апреля я посещу Вашингтон для участия в четвертом глобальном Саммите по ядерной безопасности, возглавляемом президентом Бараком Обамой. В преддверии саммита я подпишу соглашение о сотрудничестве в поставке урана в Украину для использования в производстве электроэнергии», - цитирует пресс-служба слова министра.

Также в министерстве сообщили, что данное соглашение дополняет аналогичные с Канадой, Китаем, Францией, Индией, Японией, Россией, Великобританией и США.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 30 марта - 2 апреля осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, в рамках которого запланированы его переговоры с руководством США, а также двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств.

В рамках визита по приглашению президента США Барака Обамы Порошенко примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности.

Саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 31 марта - 1 апреля.

В конце января 2016 года Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Австралией о сотрудничестве в области использования ядерной энергетики в мирных целях.

Украина, где более 50% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, хочет импортировать урановый концентрат из Казахстана и Австралии.

В 2015 году более 90% ядерного топлива для украинских АЭС импортировалось из России. Также Россия занимает монопольное положение по обогащению урана для нужд Украины.

Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР.