Российский регулятор разрешил "Лукойлу" поставлять дизтопливо в Украину

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) разрешила "Лукойлу" осуществлять поставки дизельного топлива для гражданских целей в Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Виталия Матушкина.

"Федеральная служба по техническому и экспортному контролю разрешила "Лукойлу" осуществлять поставки дизельного топлива для гражданских целей в Украину. В заключении органа экспортного контроля в Российской Федерации определено, что "Лукойл" будет поставлять дизельное топливо исключительно конечным потребителям - сетям автозаправочных станций, городским коммунальным службам, производителям сельскохозяйственной продукции и другим гражданским потребителям", - сказал он.

После того, как российские производители на основании ограничений ФСТЭК прекратили в сентябре 2015 года поставки топлива в Украину, рынок заняли компании из сопредельных государств - Беларуси, Румынии, Греции, Литвы, Израиля.

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В апреле 2015 года "Лукойл" сообщил о закрытии сделки с австрийской компанией по продаже 100% участия в предприятии с иностранными инвестициями "Лукойл-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами в Украине. Соответствующие договоренности были достигнуты летом 2014 года.