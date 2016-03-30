Газовые льготы для украинцев продлили на месяц

Кабинет министров продлил на месяц специальные обязательства крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» по продаже населению природного газа на льготных условиях.

Соответствующее решение правительство приняло 30 марта 2016 года.

По словам замминистра энергетики Александра Светелика, спецобязательства будут действовать с 1 апреля по 1 мая 2016 года.

Ранее, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев называл критически важным, чтобы Кабинет министров до 28 марта 2016 года продлил действие постановления о специальных обязательствах.

В противном случае, по словам Коболева, облгазы с 1 апреля вынуждены будут покупать газ для населения по рыночной цене, которая примерно в два раза выше льготной.

Как известно, минимальный тариф на газ для населения устанавливается в отопительный сезон для потребителей, использующих газ для отопления, а также для предприятий ТКЭ, которые оказывают услуги по централизованному теплоснабжению.

Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тыс. 500 грн с НДС за тысячу кубометров с 3 тыс. 600 грн с НДС.