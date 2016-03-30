"Укргазвыдобування": Украина к 2020 году сможет на 90% обеспечить себя собственным газом

Руководитель крупнейшей в стране газодобывающей компании "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко прогнозирует, что Украина сможет к 2020 году за счет собственной газодобычи обеспечить 90% потребности в природном газе при условии потребления не более 30 миллиардов кубометров газа в год.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"При ориентировочном потреблении 30 миллиардов кубометров газа в год Украина сможет обеспечить примерно 90% потребности за счет газа собственной добычи. Мы сможем производить как страна 27 миллиардов кубометров газа, остается 3 миллиарда кубометров на импорт, - сказал Прохоренко. – Это должно стать такой же целью национального масштаба, как отбить агрессию России в зоне АТО".

При этом он отметил, что отсутствие решения Кабинета министров о повышении тарифов на оплату газа для населения с 1 апреля не позволяет компании "Укргазвыдобування" полноценно выполнять свою программу по добыче газа.

"С 1 апреля мне не понятно, по какой цене мы будем продавать газ. Из-за этой политической нестабильности возникает ситуация, когда нынешнее правительство не хочет брать на себя ответственность, а если придет следующее правительство - то непонятно, когда это решение будет принято. Мы реализуем свою инвестпрограмму, проводим тендеры на покупку оборудования, но непонятно, какой будет финансовый ресурс. Сейчас это большая проблема", - отметил Прохоренко.

В свою очередь советник министра энергетики и угольной промышленности Александр Вовк в ходе круглого стола, посвященного реформам в сфере производства газа, сообщил, что Минэнергоугля внедряет ряд инициатив, чтобы обеспечить рост добычи собственного газа.

"Министерство энергетики и угольной промышленности внедряет инициативы, которые смогут обеспечить такую добычу. Во-первых, это налоговая реформа газовой сферы, во-вторых, дальнейшая либерализация рынка газа, третье – это дерегуляция в газовой отрасли, потому что это ненормальная ситуация, когда мы уже затащили инвестора в Украину, а ему нужно 2 года, чтобы начать деятельность", - сказал он.

Вовк добавил, что планы на 2020 год о собственной добыче газа в объеме 27 миллиардов в год можно будет осуществить в случае реализации программы "20/20" компании "Укргазвыдобування", предполагающей добычу газа в объеме 20 миллиардов кубометров в год, и рост добычи газа частными газодобывающими компаниями до 7 миллиардов кубометров в год.

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Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 миллиарда кубометров.

"Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллиона кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда кубометров.

При этом в компании заявили о цели с 2016 года начать реализацию программы "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году.

Уже в 1-м квартале текущего года госкомпания рассчитывает стабилизировать добычу углеводородов и добиться ее роста на 26 миллионов кубометров.