Кабмин делегировал замминистра экономразвития Ковалив в набсовет "Нафтогаза" - источник

Кабинет министров Украины в рамках формирования наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" делегировал первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлию Ковалив в набсовет госхолдинга, сообщил УНИАН источник в правительстве.

"Да, назначили Юлию Ковалив", - сказал источник. По его информации, решение было принято без возражений.

Вместе с тем глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался комментировать данное назначение, сославшись на компетенцию Минэкономразвития в этом вопросе.

"Я знаю, кого назначили. Но лучше об этом скажет Минэкономразвития", - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы дала возможность получить 300 миллионов долларов кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 миллиарда кубометров газа в Европейском Союзе. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.