Китайский кабелеукладчик, прокладывающий энергомост в оккупированный Крым, вышел из строя

Китайское судно-кабелеукладчик "Jiangong-1", прокладывающее энергомост из Кубани в аннексированный Крым, вышло из строя, - передает Керчь.ФМ.

"Сломался один из вспомогательных двигателей судна. Теперь кабелеукладчик приходится тянуть буксиром", –говорится в сообщении.

Отмечается, что времени на то, чтобы отправить судно на ремонт, сейчас нет. Поэтому строители энергомоста приняли решение продолжить совместную работу китайского кабелеукладчика в паре с буксиром, который заменяет судну недостающий двигатель.

Агентство отмечает, что через Керченский пролив уже начали прокладку нитки третьей по счету ветки энергомоста. Все работы обещают завершить к концу следующего месяца.

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Напомним, что в Керчи два дня были отключения электроэнергии из-за работ на энергомосту. В связи с чем, замглавы администрации Владимир Ступников заявил, что "чем чаще будут отключать свет, тем ближе ввод третьей линии".

На данный момент, работы по возведению Керченского энергомоста и вовсе приостановлены.