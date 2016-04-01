Северодонецкий "Импульс" намерен к маю подготовить систему внутриреакторного контроля на блоке №5 ЗАЭС

Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" (Луганская область) намерено в мае завершить реконструкцию системы внутриреакторного контроля на блоке №5 Запорожской АЭС под загрузку топлива американско-японской компании Westinghouse.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава наблюдательного совета "Импульса" Владимир Елисеев.

"В мае будет загрузка смешанной зоны на пятом блоке Запорожской АЭС. Мы к этому времени должны выполнить реконструкцию системы внутриреакторного контроля, куда интегрируют американские расчетные коды BEACON, а также обеспечить соответствие модернизированного комплекса украинской нормативной базе", - сказал Елисеев в ходе встречи с журналистами на предприятии.

По его словам, в мае текущего года на пятом блоке ЗАЭС будут загружены первые партии ядерного топлива компании Westinghouse. Кроме того, Елисеев сообщил, что "Импульс" выиграл тендеры госкомпании "Энергоатом" на создание комплексных систем диагностики на блоке №3 Ривненской АЭС, блоке №1 Хмельницкой АЭС и блоке №3 Южно-Украинской АЭС. Данные мероприятия будут проводиться за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, которые выделяются "Энергоатому".

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" поставил первую партию ядерного топлива Westinghouse на Запорожскую АЭС в конце февраля 2016 года. На станции сообщили, что загрузка топлива на энергоблок №5 запланирована на май. В планах, если позволят результаты опытной эксплуатации, провести загрузку такого топлива на энергоблоки №1, №3 и №4.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Справка УНИАН. Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" – разработчик, производитель и поставщик высоконадежных систем контроля и управления для атомной энергетики и железнодорожного транспорта. Компания поставляет свою продукцию на внутренний рынок, а также на рынки Болгарии, Словакии и Армении. Численность персонала предприятия составляет 760 человек.