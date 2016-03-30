"Укрэнерго" подготовило документы для суда против РФ по захваченным активам в Крыму

Оператор единой энергетической системы Украины – госкомпания "Укрэнерго" – подготовила документы для подачи в международный суд иска к России для возмещения ущерба от потери активов в Крыму в связи с его оккупацией

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-конференции.

"Мы подготовили весь пакетов документов и передали в Министерство юстиции, потому что по первоначальному поручению планировалось, что это будет консолидированный иск, который будет сопровождаться Министерством юстиции", - отметил Ковальчук, уточнив, что обновлённый пакет документов был подан совсем недавно - в марте текущего года.

Вместе с тем глава "Укрэнерго" сообщил, что если в ближайшее время работа по подаче исков в международный суд не будет инициирована Министерством юстиции, тогда компания обратится за разрешением на привлечение юридической компании, которая могла бы сопровождать юридический процесс "Укрэнерго" напрямую.

По словам Ковальчука, компания предварительно оценивает стоимость имущества в оккупированном Крыму на сумму 500-600 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривень.

В 2015 году Минюст сообщал о планах подготовить единый иск в международный суд из-за потери имущества в оккупированном Крыму.

Многие госкомпании не стали дожидаться работы Минюста и уже начали процесс юридической борьбы с Россией. Так, "Укрнафта" обратилась с иском против России в международный арбитражный суд в Гааге. Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи соответствующего иска в международный арбитражный суд.

Недавно глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев заявил, что судебный процесс в Международном инвестиционном арбитраже против России по захваченным ею в результате аннексии Крыма украинским газовым активам начнется летом 2016 года.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. В 2015 году "Укрэнерго" получила 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень.