Brent торгуется ниже $40 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в четверг на фоне данных Минэнерго США, зафиксировавших рост запасов нефти в стране седьмую неделю подряд, до рекордного максимума, что вновь обострило опасения переизбытка сырья на рынке, сообщает Прайм.

"Согласно данным торгов, по состоянию на 07:15 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,1% - до 39,61 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,36%, до 37,8 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 марта, увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 534,8 миллиона баррелей. Рост оказался меньше ожиданий аналитиков, прогнозировавших увеличение на 3,3 миллиона баррелей. Тем не менее, индикатор седьмую неделю подряд обновляет исторический максимум.

Добыча нефти в стране за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,2%, или на 16 тысяч баррелей в сутки - до 9,022 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,2 миллиона баррелей — до 66 миллионов баррелей.

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Запасы бензина в США сократились на 2,5 миллиона баррелей - до 242,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2,179 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,1 миллиона баррелей - до 161,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,029 миллиона баррелей. Однако данным о снижении запасов нефтепродуктов в США пока не удается поддержать нефтяные котировки.

"Цены будут колебаться весь оставшийся год. Коммерческие запасы продолжат расти до мая или июня", - прокомментировал агентству Рейтер риск-менеджер нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунан (Tony Nunan).