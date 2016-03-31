В России заявили о прекращении действия "скидки" для Украины на газ с 1 апреля

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля прекращает действовать "скидка" на газ для Украины в рамках "зимнего пакета".

Об этом говорится в его заявлении, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"31 марта 2016 года истекает действие скидки на газ для Украины, которая была предоставлена правительством РФ на 1 квартал 2016 года в размере 17,77 доллара. Конечная цена газа для Украины в 1 квартале составила 212 долларов за 1 тысячу кубометров", - заявил Новак.

Он напомнил, что договоренности о скидке были установлены в рамках так называемого "зимнего пакета", согласованного Россией, Украиной и Евросоюзом.

По его словам, "начиная с 1 апреля текущего года, цена газа Украины будет полностью соответствовать действующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

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Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене ниже 200 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.

10 марта глава госхолдинга Андрей Коболев сообщил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пока не имеет четких планов относительно возобновления закупки газа у российского монополиста "Газпрома".