"Нафтогаз" хочет привлечь $500 миллионов для закупки газа

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" рассчитывает привлечь порядка 500 миллионов долларов от международных финансовых учреждений на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона 2016-2017 годов, сказал журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сейчас речь идет о порядка 500 миллионов долларов, которые мы, как и в прошлом году, потратим на закупку газа в летний период и продадим зимой", - сказал Коболев.

Также он отметил, что 500 миллионов долларов - это недостаточная сумма для закупки газа на отопительный сезон, поэтому компания планирует закупать недостающий объем газа за счет собственных средств. При этом Коболев отказался назвать объемы закупок, но предположил, что они будут меньше прошлогодних.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" ищет деньги для закупки природного газа на следующий отопительный сезон.

По словам директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко, помогать в привлечении средств будет один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, американская правительственная организация OPIC, а также Международная финансовая корпорация IFC.

Европейский банк реконструкции и развития в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний.

"Нафтогаз" за эти деньги законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний.