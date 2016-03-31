"Нафтогаз" хочет сократить затраты на добычу нефти в Египте

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" хочет сократить затраты на свой нефтедобывающий актив в Египте из-за низких цен на нефть, продавать зарубежную компанию при действующей конъюнктуре считает нецелесообразным, сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"При таких ценах на нефть данный актив потерял большую часть своей стоимости, но избавляться от него в период низких цен на нефть нам кажется нецелесообразным", - сказал он.

По словам главы "Нафтогаза", на сегодняшний день компания хочет снизить свои инвестиции в египетский актив, чтобы они соответствовали текущему уровню доходов от нефтедобычи в Восточной пустыне Египта.

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Справка УНИАН. В начале 2012 года НАК "Нафтогаз Украины", Министерство нефти Арабской Республики Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Проект добычи "Нафтогазом" нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.