Прибыль "Роснефти" из-за низких цен снизилась вдвое

Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта) по итогам 2015 года сократилась по сравнению с 2014 годом в два раза, до 3,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании, сообщает Прайм.

"Выручка "Роснефти" в отчетном периоде снизилась на 10,8%, до 56,6 миллиарда долларов. Себестоимость продаж составила 38,6 миллиарда долларов, что на 6,5% больше по сравнению с показателем 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что валовая прибыль в 2015 году сократилась на 34,5%, до 17,7 миллиарда долларов, прибыль от продаж составила 1,7 миллиарда долларов, что на 25% меньше по сравнению с показателем 2014 года. Прибыль до налогообложения сократилась почти в три раза, до 2,5 миллиарда долларов.

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Долгосрочные обязательства компании за год выросли на 41,8% и на 31 декабря 2015 года составили 88,3 миллиарда долларов, краткосрочные — снизились на 8,11%, до 30,1 миллиарда долларов.