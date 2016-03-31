"Укрнафта" в ближайшее время возобновит добычу нефти и газа на трех месторождениях

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в ближайшее время возобновит добычу углеводородов на трех месторождениях в Днепропетровской области, лицензии по которым были приостановлены Госслужбой геологии и недр, говорится в сообщении компании.

«28 марта Окружной административный суд города Киева удовлетворил ходатайство ПАО «Укрнафта» об обеспечении административного иска и приостановил действие приказа № 16 Государственной службы геологии и недр о приостановлении действий специальных разрешений на добычу нефти и газа на Голубивском, Юрьевском и Лопушнянском месторождениях», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Укртнафте», суд приостановил действие приказа до рассмотрения дела по существу, принимая во внимание негативные последствия прекращения работ на месторождениях.

«В ближайшее время возобновится добыча углеводородов на этих месторождениях. Именно эффективная деятельность компании способствует погашению существующей задолженности, в то время как приостановление действий спецразрешений на добычу ведет к прекращению выплат текущих налогов, прекращению поставок газа для нужд потребителей, сокращению штата работников и возникновению экологических рисков», - подчеркивают в компании.

В свою очередь руководство «Укрнафты», как отмечается в сообщении, продолжает вести диалог с представителями правительства, Фискальной службы и Госгеонедр о погашении своих налоговых обязательств.

«В частности, руководство компании предложило ГФС использовать в качестве налогового залога 2 млрд куб. м природного газа, право собственности на который доказано решением Высшего хозяйственного суда», - говорится в сообщении.

Также компания предложила скорректировать рентную ставку на добычу нефти и привязать её к текущим ценам на нефть.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в марте 2016 года призвал разработать план санации компании «Укрнафта».

Ранее глава «Укрнафты» Марк Роллинс предложил решить вопрос погашения около 10 млрд грн прежних налоговых задолженностей компании через процедуру досудебной санации, в результате которой крупнейшему в Украине нефтедобытчику могут предоставить годовую отсрочку по выплате задолженности.

По словам Роллинса, "Укрнафта" не сможет сразу погасить около 10 млрд грн прежней задолженности перед ГФС, и в противном случае, если не будет достигнута договоренность об отсрочке, компании придется подавать на банкротство, что повлечет за собой распродажу ее активов.

Также глава «Укрнафты» Марк Роллинс прогнозирует по итогам 2015 года получение убытка компанией из-за падения мировых цен на нефть.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.