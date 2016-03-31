Рада перенаправила 350 миллионов на поддержку госшахт

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому 350 миллионов гривень бюджетных средств, выделенных Министерству энергетики и угольной промышленности, будут направлены не на реструктуризацию государственных угольных предприятий, а на их поддержку.

За соответствующий законопроект №3813 проголосовали 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предполагается, что из статьи бюджета "Реструктуризация угольных предприятий" 250 миллионов гривень будет перенаправлено на государственную поддержку госшахт, а еще 100 миллионов гривень – на строительство шахты №10 "Нововолынская".

Представляя законопроект, глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Александр Горбунов сообщил, что Минфин и Минэнергоугля высказались против данного законопроекта, поскольку, по их мнению, это замедлит ход реализации программы по реструктуризации государственных угольных предприятий.

В свою очередь спикер парламента Владимир Гройсман сообщил, что на достройку шахты №10 "Нововолынская" необходимо около 700 миллионов гривень, а завершить ее строительство при должном финансировании можно за 14 месяцев.

"По оценкам специалистов, ее достройка займет около 14 месяцев. Я считаю, что если бы мы начали беспрерывный процесс строительства, например, в октябре, то мы могли бы в 2017 году его завершить полностью", - сказал Гройсман.

Вместе с тем, в феврале 2016 года глава Минэнергоугля Владимир Демчишин сообщил, что ведомство намерено законсервировать шахту №10 "Нововолынская", строительство которой началось в советские времена, из-за высокой стоимости работ по завершению достройки шахты. По словам министра, сумма расходов на достройку оценивается в 1,5 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ Минэнергоугля рассказали, когда выплатят шахтерам долги по зарплате

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года Кабмин принял решение ликвидировать шахту "Родинская" государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая область), шахту "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская область) и шахту №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская область).

Правительство уже на протяжении года не оказывает поддержку госшахтам, планируя полностью реформировать отрасль, закрыв более 10 предприятий, а оставшиеся 24 шахты намерено выставить на приватизацию.

По информации Минэнергоугля, Турция заинтересована в том, чтобы принять участие в приватизации государственных угольных шахт в Украине.

Справка УНИАН. Большинство украинских государственных угольных предприятий являются убыточными по ряду причин: слабые запасы, сложная геология, а также сильно устаревшее оборудование. На протяжении долгих лет государственный бюджет снижал стоимость угля госшахт с помощью дотаций. Это не привело к развитию угольной отрасли, а наоборот, лишь замедляло реформы. При этом на тему дотаций неоднократно вспыхивали скандалы, связанные с вымыванием госсредств через посредников, в частности, во время президентства Виктора Януковича.

Читайте такжеВ Украине с начала года выросла добыча угля

За январь-февраль 2016 года государственные шахты добыли 1,047 тысячи тонн угля, или 15,9% от общего объема добычи в стране. Сокращение добычи на госпредприятиях за 2 месяца составило 16,1%. При этом их объем в общей добыче по стране не превышает 20%.