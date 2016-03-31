"Укрэнерго" планирует в начале лета объявить второй тендер на поставку трансформаторов

Оператор Объединенной энергетической системы Украины – компания «Укрэнерго», недавно завершившая масштабный тендер на поставку 22 трансформаторов, планирует летом (в июле-июне) текущего года объявить второй тендер на закупку трансформаторного оборудования.

Об этом заявил глава компании Всеволод Ковальчук.

«Объявление (тендера –УНИАН), наверное, это шестой – седьмой месяц текущего года», - сообщил Ковальчук, добавив, что на этот раз компания планирует закупить меньше трансформаторов - от 10 до 15 единиц.

Глава компании подчеркнул, что спешить с проведением нового тендера нет ни технологической, ни экономической необходимости, поскольку недавно завершился предыдущий тендер.

"Мы думаем, что оптимальным вариантом будет рассчитать таким образом, чтобы поставка трансформаторов по новым контрактам началась после завершения поставки по основному контракту, а, может, еще на месяц-два позднее. То есть выход на заключение договора – это самое раннее конец августа, а скорее всего сентябрь-октябрь текущего года" – сказал Ковальчук.

При этом он уточнил, что поставка 22 единиц трансформаторов по контракту с ЗТР пройдет в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года.

Кроме того Ковальчук отметил, что при проведении нового тендера «Укрэнерго» будет ориентироваться на увеличении его участников, что должно значительно повысить конкуренцию. Для этого, по словам Ковальчука, планируется максимально распространить информацию о тендере по мировым производителям, и отрегулировать некоторые существующие сложности для иностранных компаний.

«На этот раз мы, скорее всего, учтем особенности ограничения, которые у них есть, к примеру, на поставки до границы. И чтобы они и не были привязаны к нашим таможенным ограничениям – 10% пошлины или с наличием проблем с прохождением наших специфических таможенных процедур», - сказал глава компании.

Кроме того Ковальчук сообщил о планах увеличить сроки подачи предложений с 40 до 60-75 дней, что также даст возможность увеличить количество участников торгов.

Как сообщал УНИАН, 24 марта «Укрэнерго» по результатам открытого тендера заключила договор с предприятием «Запорожтрансформатор» (принадлежит российскому бизнесмену Константину Григоришину) на закупку трансформаторов на общую сумму 928,5 млн грн.

Провести тендер удалось со второй попытки и после смены руководства компании.

Первоначально «Укрэнерго», когда компанию возглавлял Юрий Касич, объявила проведение тендера на покупку 22 транформаторов на сумму свыше двух миллиардов гривен еще летом 2015 года. Однако его проведение заблокировала СБУ, включив предприятие ЗТР в перечень хозяйственных субъектов, которые нарушили законодательство о защите экономической конкуренции.

В октябре 2015 года Юрий Касич был отстранен от руководства компании, а исполняющим обязанности директора «Укрэнерго» назначен Всеволод Ковальчук.

После этого компания объявила новый тендер по закупке трансформаторов, пригласив к его участию ряд международных компаний.

В феврале 2016 года тендер на закупку трансформаторов состоялся. В нем принимало участие несколько европейских и корейских производителей. В результате «Запорожтрансформатор» предложил наименьшую цену - 928,59 млн грн., что на 1 миллиард меньше от стартовой цены.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году «Укрэнерго» получило 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн.