МВФ обеспокоен отсрочкой повышения тарифов на газ: "Энергия – это товар, который имеет свою цену"

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд настаивает на необходимости соблюдения украинскими предприятиями и гражданами страны платежной дисциплины при расчетах за потребленные энергоресурсы в рамках реализации общей реформы энергетического сектора Украины, прописанной в программе реформ, одобренной МВФ.

Об этом в ходе международного форума сказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Реформа энергосектора – это не только управление дефицитом НАК «Нафтогаз Украины» и, как следствие, снижение нагрузки на госбюджет, – сказал Ваше. – Результатом реформы стало то, что украинцы поняли: энергия – это товар, который имеет свою цену. Теперь необходимо соблюдать платежную дисциплину».

Ранее Ваше обратил внимание на то, что Украине необходимо продолжать программу реформ и выполнять планы в части тарифного регулирования, в том числе в энергетической сфере.

Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 15 марта 2016 года задолжали «Нафтогазу» 23,1 млрд грн. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разрабатывает законопроект по реструктуризации долгов коммунальных предприятий перед "Нафтогазом".

Кабмин отсрочил запланированное на 1 апреля повышение цен на газ для населения на месяц – до 1 мая текущего года. Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, поскольку из-за этого смещаются ранее утвержденные графики приведения цены на газ для потребителей к рыночному уровню. Власти должны завершить этот процесс к концу текущего года.