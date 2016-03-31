Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Украина и Австралия подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергии в мирных целях», - заявил он.

Читайте такжеПорошенко сегодня встретится с Байденом и министрами торговли и финансов США

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 30 марта начал рабочий визит в США, который продлится до 2 апреля.

В рамках визита Порошенко примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению президента США Барака Обамы. Саммит будет проходить в Вашингтоне.

Кроме того, запланированы переговоры главы Украинского государства с руководством США, а также двусторонние встречи с главами государств и правительств, которые примут участие в Саммите.

В частности, по данным пресс-секретаря президента Цеголко, планируются встречи Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Аргентины Маурисио Макри.