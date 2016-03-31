Китай может впервые опередить США и стать мировым лидером по импорту нефти

В этом году Китай может впервые опередить США и стать мировым лидером по объему импорта нефти. Импорт нефти в текущем году вырастет до 7,5 млн барр. в сутки c рекордных 6,68 млн барр., прогнозирует Чжун Фулян, вице-президент Unipec, трейдингового подразделения китайского нефтепереработчика Sinopec, крупнейшего в Азии, передает РБК.

Мировое лидерство по импорту нефти Китай может достигнуть не только за счет роста зарубежных поставок — закупки КНР сырья в 2015 году выросли на 8,8%, следует из данных Главного таможенного управления КНР, — но и благодаря росту собственного производства нефти в США, что снижает их зависимость от импорта. Поставки сырья в США последовательно сокращаются с 2005 года.

В феврале — впервые в истории — импорт Китаем нефти превысил 8 млн барр. в сутки, оставив позади США, крупнейшего в мире потребителя углеводородного сырья.

Китай использует падение цен на нефть для увеличения объема своих стратегических запасов. Пекин также активно вкладывает в увеличение нефтеперерабатывающих мощностей на фоне роста спроса на нефтепродукты, которые стране приходится закупать за рубежом: сжиженный углеводородный газ, нафту и мазут. Параллельно с этим Пекин продолжил наращивать запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Желание накопить нефть впрок настолько велико, что в этом году Китай может приступить к формированию четырех дополнительных стратегических резервов нефти, эквивалентных стодневному объему импорта. Резервы должны быть сформированы к 2020 году.

Драйвером спроса Китая на нефть станут частные НПЗ, закупающие нефть за рубежом. Ранее Китай выдал 13 частным НПЗ квоты на импорт нефти совокупным объемом 55 млн т, или 18% от общегодового китайского импорта.