"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупку газа у "Газпрома"

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Кроме того, как отмечается в сообщении, Газпром отказался от предложенного Нафтогазом продления действия договоренностей (зимнего пакета), определяющие переходные условия закупки российского газа для Украины.

Нафтогаз остается открытым к переговорам по приведению условий закупки российского газа к рыночным. Транспортировка российского газа европейским потребителям будет происходить бесперебойно в соответствии с условиями контракта между сторонами и действующим законодательством.

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Как известно, Нафтогаз прекратил закупки газа у поставщика 25 ноября 2015 года, учитывая снижение цен на газ на европейском рынке. Договоренности между Нафтогазом и Газпромом, которые определяют переходные условия закупки российского газа, действовали до конца марта 2016 года. Однако Нафтогаз не совершал закупку газа и в I квартале, потому что цена, предложенная российской стороной на этот период, была неконкурентной по сравнению со стоимостью газа, закупленного с европейского направления.

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По состоянию на 31 марта 2016 года Украина не импортировала газ из России в течение 125 дней, в том числе, впервые - в течение трех зимних месяцев. За этот период европейским потребителям было транспортировано около 27 млрд куб. м газа из России. Транспортировка происходило бесперебойно и в полном соответствии с обязательствами Нафтогаза, подчеркивается в сообщении.