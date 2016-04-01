Глава "Нафтогаза" Коболев обнародовал декларацию о доходах за 2015 год

Документ размещен на сайте компании. Согласно декларации, общая сумма совокупного дохода до вычета налогов составляет 6 105 967 грн. "Из этой суммы 1 104 504 грн приходится на доходы согласно трудовому и коллективному договорам с Нафтогазом", - говорится в сообщении.

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В общую сумму совокупного дохода входит также 1 463 грн процентов, полученных по вкладам в украинских государственных банках.

Основная часть совокупного дохода - 5 млн грн - связана с предоставлением Коболевим инвестиционно-банковских услуг на предыдущем месте работы в инвестиционной компании до назначения в "Нафтогаз", отметили в пресс-службе.

Также в декларации указан дом площадью 287,6 кв м в Вышгородском районе Киевской области, который Коболев арендует, и гараж в 42 кв м в гаражном кооперативе Киева.

В графе "Имущество, которое находится в собственности, аренде или другом праве пользования членов семьи декларанта" указаны земельный участок площадью 1204 кв м в Киево-Святошинском районе Киева, жилой дом на 275,5 кв м и хозяйственный дом в 26,6 кв м в том же районе.

Кроме того Коболев задекларировал Porsh Cayenne S 2007 года, Mercedes-Benz GL 550 2008 года, а также водный мотоцикл Bombardier Sea-Do RXP-255. В собственности, аренде или другом праве пользования членов семьи декларанта указанный Lexus LX570 2011 года.

На счетах Коболева в банках лежат 104 139 грн, на счетах его семьи - 65 442 грн.