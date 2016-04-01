Переизбыток нефти на рынке толкает цены на "черное золото" вниз

Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют негативную динамику, находясь под давлением дорожающего доллара в преддверии публикации статданных по рынку труда в США, а также опасений за сохраняющийся переизбыток на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87% — до 39,96 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,15% — до 37,9 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Доллар в пятницу укрепляется к ряду мировых валют, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на предстоящей позднее публикации данных по уровню безработицы в США за март. Прогнозы аналитиков оптимистичны: по их мнению, показатель остался на рекордно низком уровне в 4,9%, при этом почасовая зарплата в месячном выражении выросла на 0,2%. Рост доллара оказывает давление на стоимость нефти, делая ее покупку дороже для держателей других валют.

Новости от Минэнерго США слегка поддержали нефтяные котировки на торгах в четверг. Министерство сообщило, что добыча нефти в стране в январе сократилась четвертый месяц подряд — на 56 тысяч баррелей в день, до 9,179 миллиона баррелей (минимум с октября 2014 года).

Читайте такжеВ МЭА считают "бессмысленным" возможное соглашение о заморозке добычи нефти

Однако в преддверии встречи крупнейших производителей нефти 17 апреля в Дохе по вопросу возможной заморозки добычи в среднем на уровне января 2016 года и после очередных разочаровывающих данных от Минэнерго США по недельным коммерческим запасам "черного золота" в стране, данные о сокращении производства нефти в США не смогли оказать продолжительную поддержку ценам.