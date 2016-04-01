Транзит российского газа через Украину в марте увеличился на 42%

Транзит российского газа через территорию Украины европейским потребителям в марте 2016 года увеличился по сравнению с мартом 2015 года на 42% - до 6,8 млрд куб. м, сообщил пресс-секретарь госкомпании «Укртрансгаз», являющейся оператором газотранспортной системы Украины, Максим Белявский.

«Транспортировка газа для европейских потребителей традиционно выполнялась согласно поданным заявкам и своевременно. Всего в марте для европейских потребителей было транспортировано 6,8 млрд куб. м, это на 2 млрд куб. м больше прошлогодних показателей», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в январе-феврале 2016 года увеличился по сравнению с январем-февралем 2015 года на 60% - до 12,57 млрд куб м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.