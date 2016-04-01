Украина в марте сократила импорт газа более чем в 2 раза

Украина в марте 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем более чем в два раза - до 0,53 млрд куб. м с 1,2 млрд куб. м, сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По его словам, природный газ Украина импортировала только из ЕС.

Также представитель «Укртрансгаза» сообщил, что Украина в марте потребила 3,5 млрд куб. м газа, что на 0,1 млрд кубометров меньше, чем в марте 2015 года.

По состоянию на 1 апреля 2016 года в подземных хранилищах находится 8,542 млрд куб. м газа, отбор в марте составил 1,6 млрд куб. м.

Объем собственной добычи, по словам Белявского, соответствует прошлогодним мартовским показателям - 1,7 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» не планирует возобновлять закупку газа у российского газового монополиста «Газпрома» с 1 апреля 2016 года, поскольку цена, предложенная компанией на второй квартал текущего года, является выше той, которую предлагают европейские поставщики.