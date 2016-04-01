Саудовская Аравия не хочет замораживать добычу нефти без Ирана

Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти только в случае, если на соответствующие меры пойдет Иран.

Об этом заявил второй наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, передает ТАСС со ссылкой агентство Bloomberg.

Вопрос о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года будет обсуждаться на встрече в столице Катара Дохе, которая состоится 17 апреля.

Ранее большинство нефтедобывающих стран также подтвердили свое участие во встрече.

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В середине февраля текущего года в столице Катара министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года для стабилизации цен на сырье, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.