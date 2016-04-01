Цена российской нефти с начала года обвалилась почти на 40%

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, по итогам января-марта 2016 года составила 31,99 доллара за баррель, снизившись на 39,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

"В январе-марте 2015 году средняя цена нефти Urals составляла 52,76 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в марте 2016 года сложилась в размере 36,53 доллара за баррель, что в 1,49 раза ниже, чем в марте 2015 года (54,53 доллара за баррель).

По итогам 2015 года среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 51,23 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года почти в два раза.

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"Официальный прогноз Минэкономразвития по цене на нефть на этот год пока составляет 50 долларов за баррель, однако власти РФ уже заявили, что будут корректировать прогнозы исходя из текущих реалий", - резюмирует издание.