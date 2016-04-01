Саудовская Аравия создает крупнейший в мире суверенный фонд объемом более $2 триллионов

14:53, 01 апреля 2016
Энергетика
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Фонд поможет властям Саудовской Аравии отучить королевство от нефти.

REUTERS

Саудовская Аравия создает крупнейший в мире суверенный фонд национального благосостояния для хранения наиболее ценных активов королевства, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман изложил в интервью агентству свое видение фонда, который в конечном итоге будет контролировать более 2 триллионов долларов, и поможет отучить королевство от нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данной стратегии Саудовская Аравия планирует продать акции материнской компании Saudi Aramco и превратить ее в промышленный конгломерат. Размещение IPO может пройти уже в следующем году, компания планирует продать менее 5% акций.

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Как сообщал УНИАН, что Саудовская Аравия не станет замораживать добычу нефти без согласия Ирана.

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