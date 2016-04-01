Россия пообещала снизить цену на газ для Украины

Как сообщает ТАСС, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Меньше 180", - сказал он. Ранее Новак сообщал, что с 1 апреля цена на газ для Украины "будет соответствовать действующему контракту".

При этом глава Минэнерго РФ сообщил, что не видит смысла предоставлять Украине скидку на газ, так как цены и так низкие, и подчеркнул, что его министерство не получало официального предложения по проведению трехсторонних переговоров по газу с Украиной и ЕС.

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Отметим, 31 марта 2016 года истек срок действия так называемой скидки на российский газ для Украины на I квартал в размере 17,77 долларов. Конечная цена газа для Украины в I квартале составляла 212 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в НАК "Нафтогаз Украины" не планируют возобновлять закупку газа у "Газпрома".