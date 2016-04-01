"Укрэнерго" за полгода сэкономило на закупках 1,21 миллиарда

Оператор Объединенной энергетической системы Украины – компания "Укрэнерго", в четвертом квартале 2015 года и первом квартале 2016 года в результате повышения прозрачности и борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок сэкономила 1,21 миллиарда гривень.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

При этом Ковальчук отметил, что львиная доля экономии приходится на проведенный в начале 2016 года тендер на закупку 22 трансформаторов, который выиграл "Запорожтрансформатор", предложивший рекордно низкую цену – 928,5 миллиона гривень при ожидаемой свыше 2 миллиардов гривень.

"Такая цена, сформированная тем же участником, который ранее год назад при меньшем курсе гривни давал предложение на уровне 2 миллиардов гривень, обусловлена исключительно тем, что был высокий риск прихода в Украину зарубежных производителей. То есть был риск потери монопольного положения", - отметил Ковальчук.

"Общая экономия средств (только на этом тендере - УНИАН) - 1,1 миллиарда гривень", - подытожил он.

Кроме того, Ковальчук сообщил, что с апреля 2015 года компания "Укрэнерго" подключилась к проведению тендеров в системе ProZorro.

"Пока не вступил в силу новый закон о закупках, пока все закупки не переведены в электронный формат, все, что нам разрешает действующий закон – до 1 миллиона для товаров и 5 миллионов – для услуг и работ – мы осуществляем через систему ProZorro", - отметил глава компании.

По его словам, в 2015 году через ProZorro было подписано соглашений на сумму 25,5 миллиона гривень, при этом экономия составила 5,9 миллиона гривень, или 23%.

В 2016 году с помощью ProZorro были проведены 83 аукциона, на которых было акцептировано 53 предложения на сумму 15,2 миллиона гривень. При этом сэкономлено 6,1 миллиона гривень, или 40%.

"Всего же запланировано провести через систему ProZorro 770 процедур на сумму 307,4 миллиона гривень", - добавил Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" также сообщил, что руководство компании провело значительную работу по уменьшению цены действующих договоров.

"Компания вышла с инициативой ко всем своим контрагентам и предложила им добровольно уменьшить цену. И мы добились достаточно неплохих результатов – уменьшили по 345 договорам цену на 152 миллиона гривень, или на 24%", - отметил Ковальчук.

"Наши контрагенты имели юридическое право этого не делать. Но это была очень серьезная работа, которую проводил я лично или мои заместители, а также сотрудники соответствующих департаментов", - добавил глава "Укрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, с 1 апреля вступил в силу Закон "О публичных государственных закупках", предполагающий распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тысяч грн для товарных закупок или 1,5 миллиона гривень – для заказа работ.

По данным Минэкономразвития, объем зарегистрированных в системе электронных государственных закупок Prozorro тендеров в феврале текущего года вырос в 12 раз по сравнению с январем - до 5,7 миллиарда гривень.

Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2 200 госкомпаний, которые провели около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составила 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.

Всеволод Ковальчук возглавляет "Укрэнерго" с октября 2015 года.

После его прихода компания успешно провела тендер на закупку 22 трансформаторов, в результате удалось сэкономить свыше 1 миллиарда гривень.

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В 2015 году "Укрэнерго" получило 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года убыток компании составил 1,2 миллиарда гривень.