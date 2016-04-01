Нефть продолжает дешеветь: Brent упала ниже $39
17:58, 01 апреля 2016Энергетика
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Нефть марки Brent упала до $38,81 за баррель, WTI - до $36,82 за баррель.
REUTERS
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.
"Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,96%, до 36,82 доллара за баррель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае просели на 3,18%, до 38,81 доллара за баррель.
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Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о готовности заморозить добычу нефти только при условии, что на аналогичные меры пойдет Иран.
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