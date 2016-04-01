Реформа газового рынка Украины отстает от графика на 5 месяцев – "Нафтогаз"

Реформа газового рынка Украина, закон о котором вступил в силу 1 октября 2015 года, отстает от графика на 5 месяцев, говорится в сообщении госхолдинга "Нафтогаз Украины".

В НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что, согласно плану реформирования газового сектора Украины, до 30 октября 2015 года Министерству энергетики и угольной промышленности было поручено разработать проект реструктуризации "Нафтогаза" для отделения оператора ГТС.

После этого, отмечают в компании, в срок до 31 января 2016 года должны были быть подготовлены, согласованы со всеми заинтересованными сторонами и приняты Кабинетом министров к внедрению все необходимые нормативные акты.

"По состоянию на конец марта 2016 года, плана отделения оператора ГТС, одобренного правительством, не существует. Таким образом, процесс отделения оператора ГТС в Украине пока на 5 месяцев отстает от утвержденного графика", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Для ускорения процесса реформы "Нафтогаза", как отмечается в сообщении, компания разработала и направила заинтересованным сторонам свои подробные предложения.

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Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает к июню 2016 года завершить реформу управления своей газотранспортной системой, что приведет к созданию двух отдельных компаний по управлению магистральными газопроводами и подземными хранилищами газа, и, как ожидается, откроет путь для привлечения западного инвестора к модернизации газотранспортной инфраструктуры страны, построенной во времена СССР.

В августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

На протяжении 2015 года в Украине работала группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года должны были представить модель реформирования газотранспортной системы Украины для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению.