У Лукашенко пожаловалась на ухудшение качества российской нефти
22:04, 01 апреля 2016Энергетика
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Качество российской нефти, поставляемой в Беларусь, в последнее время ухудшилось.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает «РИА Новости».
«Например, мы бы хотели, чтобы нефть, которая поступает в Беларусь по нефтепроводу, была более высокого качества, так как в последнее время ее качественные характеристики снижаются», - заявил премьер-министр.
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По его словам, между Москвой и Минском идут постоянные дискуссии по вопросам поставок сырья.
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