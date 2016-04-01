У Лукашенко пожаловалась на ухудшение качества российской нефти

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает «РИА Новости».

«Например, мы бы хотели, чтобы нефть, которая поступает в Беларусь по нефтепроводу, была более высокого качества, так как в последнее время ее качественные характеристики снижаются», - заявил премьер-министр.

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По его словам, между Москвой и Минском идут постоянные дискуссии по вопросам поставок сырья.