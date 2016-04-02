Глава Минэнерго РФ надеется, что Россия не потеряла газовый рынок Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

«Украина просто физически стала потреблять меньше газа с учетом спада экономики, многие предприятия, которые потребляли газ, сейчас не работают. Раньше Украина потребляла 50 млрд кубометров газа, сейчас порядка 35. Это не означает, что мы потеряли рынок. Мы уверены в том, что они будут покупать газ, в том числе и в России. Для прохождения надежной зимы им необходимо заранее обеспечивать запасы газа», - сказал Новак.

Читайте также"Газпром" увеличил свои претензии к "Нафтогазу" на $2,5 миллиарда - почти до $32 миллиардов

По его мнению, что все будет зависеть от их потребностей Украины в целом.

«В летний период им не нужно много импортировать газа. Посмотрим, как будет складываться ситуация с точки зрения запасов, погода еще достаточно холодная, сколько им будет нужно закачивать. Пока отбирают из ПХГ, все будут считать позже», - сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что не считает ценовую политику России в отношении Украины негибкой.

«Сейчас были достаточно гибкие цены с учетом скидок, которые мы давали. С учетом снижения цен на нефть не могу сказать, что цены не гибкие», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 марта НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что не планирует возобновлять закупку газа в ОАО «Газпром» с 1 апреля 2016 года, поскольку цена газа, предложенная компанией на II квартал 2016 года, является выше предложения европейских поставщиков Нафтогаза.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Газпром отказался от предложенного Нафтогазом продления действия договоренностей (зимнего пакета), определяющие переходные условия закупки российского газа для Украины.

Нафтогаз остается открытым к переговорам по приведению условий закупки российского газа к рыночным. Транспортировка российского газа европейским потребителям будет происходить бесперебойно в соответствии с условиями контракта между сторонами и действующим законодательством.

Как известно, Нафтогаз прекратил закупки газа у поставщика 25 ноября 2015 года, учитывая снижение цен на газ на европейском рынке. Договоренности между Нафтогазом и Газпромом, которые определяют переходные условия закупки российского газа, действовали до конца марта 2016 года. Однако Нафтогаз не совершал закупку газа и в I квартале, потому что цена, предложенная российской стороной на этот период, была неконкурентной по сравнению со стоимостью газа, закупленного с европейского направления.

По состоянию на 31 марта 2016 года Украина не импортировала газ из России в течение 125 дней, в том числе, впервые - в течение трех зимних месяцев. За этот период европейским потребителям было транспортировано около 27 млрд куб. м газа из России. Транспортировка происходило бесперебойно и в полном соответствии с обязательствами Нафтогаза.