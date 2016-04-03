Порошенко обсудил с представителями Норвегии и Швеции инициативу по повышению безопасности на АЭС

Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам, информируя о своем участии в Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, который состоялся на этой неделе.

«Саммит был посвящен ядерной безопасности, и здесь мы говорили о совместной инициативе, где будут участвовать и Норвегия, и Швеция по повышению уровня безопасности наших атомных станций и нашей ядерной энергетики, начиная от физической защиты и заканчивая киберзащитой», - сообщил он.

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«Выделяются средства, мы четко принимаем участие в разработке этих программ и обеспечиваем, чтобы ядерная безопасность Украины была значительно повышена», - добавил президент.