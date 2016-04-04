Цены на нефть продолжают падение

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, отыгрывая новости из Саудовской Аравии, где заявления второго наследного принца и министра обороны страны Мухаммеда бен Салмана усилили скептицизм рынков в отношении предстоящей встречи крупнейших производителей по вопросу возможной заморозки добычи на уровне января, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:03 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% - до 38,28 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,17% - до 36,35 доллара за баррель.

В пятницу Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, что Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению. Подобные заявления поставили под сомнение успех предстоящей встречи крупнейших нефтепроизводителей и вызвали негатив на рынке "черного золота" на фоне нежелания Ирана замораживать свой текущий уровень производства.

Иран ранее заявил, что страна начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти лишь после достижения уровня в 4 миллиона баррелей в день. Сейчас добыча в Иране, по данным ОПЕК, находится на уровне 3,1 миллиона баррелей в день. Кроме того, Ливия также ранее сообщила, что не планирует замораживать уровень добычи и принимать участие в заседании мировых нефтедобытчиков.

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"Комментарий Салмана, кажется, стал предупреждением для всех, кто намерен воспользоваться заморозкой (добычи - ред.), не обязываясь сократить собственное производство", - сказал агентству Bloomberg аналитик Samsung Futures в Сеуле Хон Сун Ки (Hong Sung Ki).