Украина сократила импорт газа из Словакии в 5 раз

Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, с начала апреля текущего года сократила в пять раз закупку углеводородов по данному маршруту по сравнению с показателями суточных поставок в конце марта, - до 2,7 миллиона кубометров с 13,4 миллиона кубометров.

По данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, Украина в конце марта ежесуточно импортировала из Словакии около 13 миллионов кубометров газа, при этом 1 апреля импорт составил 1,6 миллиона кубометров, а в следующие дни (2-3 апреля) показатель несколько вырос – до 2,7 миллиона кубометров.

Заявка Украины на импорт газа 4 апреля также указана в объеме 2,7 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в марте 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем более чем в два раза - до 0,53 миллиарда кубометров с 1,2 миллиарда кубометров. Весь природный газ Украина импортировала только из ЕС.

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупку газа у российского газового монополиста "Газпрома" с 1 апреля 2016 года, поскольку цена, предложенная компанией на второй квартал текущего года, является выше той, которую предлагают европейские поставщики.