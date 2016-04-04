Половину газа из ЕС импортировали частные трейдеры - "Укртрансгаз"

Половину поставок газа в Украину из ЕС в марте осуществили 12 частных трейдинговых компаний, что в 6 раз больше, чем количество трейдеров в марте 2015 года.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь госкомпании "Укртрансгаз", являющейся оператором газотранспортной системы Украины, Максим Белявский.

"Хорошие новости: в марте доля частных трейдеров (12 компаний) в поставках газа из Европы составила 50,1%. Для сравнения, в марте прошлого года с территории ЕС голубое топливо импортировало только 2 компании и "Нафтогаз Украины", - сказал Белявский.

При этом он уточнил, что Украина в марте импортировала из ЕС 478 миллионов кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, с начала апреля текущего года сократила в пять раз закупку углеводородов по данному маршруту по сравнению с показателями суточных поставок в конце марта, - до 2,7 миллиона кубометров с 13,4 миллиона кубометров.