Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания сократила прибыль на четверть

Об этом говорится в отчете крупнейшей в РФ частной нефтяной компании, опубликованном 4 апреля, передает Slon.ru.

За прошлый год прибыль «Лукойла» сократилась на 26% – в 2014 году компания заработала 394,08 млрд рублей. Выручка компании в 2015 году, напротив, выросла на 4,5% – с 5,51 трлн до 5,75 трлн рублей.

Добыча «Лукойла» в 2015 году увеличилась на 3,6% до 100,7 млн тонн. Как отмечается в отчете, в основном рост добычи связан с месторождением Западная Курна-2 в Ираке.

«Лукойл» впервые представил отчетность по МСФО (международным стандартам финотчетности). Датой перехода является 1 января 2014 года; в связи с этим компания пересчитала показатели за тот год.

В конце марта свою отчетность за 2015 год представила крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть». Ее прибыль по МСФО выросла на 2% до 355 млрд рублей, а по РСБУ (российским стандартам бухучета) – сократилась в два раза по сравнению с 2014 годом, до 239,4 млрд рублей.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года "Лукойл" сообщил о закрытии сделки с австрийской компанией по продаже 100% участия в предприятия с иностранными инвестициями "Лукойл-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами в Украине. Соответствующие договоренности были достигнуты летом 2014 года.