Кабмин разрешил "Укргазвыдобування" продавать некондиционное топливо напрямую Минобороны и МВД

Кабинет министров Украины разрешил госхолдингу "Укргазвыдобування" продавать дизельное топливо и автомобильные бензины, не отвечающие стандартам Евро3, Евро4, Евро5, напрямую структурам Министерства обороны, МВД, СБУ, Службы внешней разведки, Госрезерву, Госслужбе спецтранспорта и подразделениям "Укрзализныци".

Об этом говорится в правительственном постановлении №224, опубликованном на веб-портале Кабмина.

В частности, согласно документу, такое разрешение было у госхолдинга и ранее, однако его действие ограничивалось 31 марта текущего года. Таким образом, Кабмин возобновил возможность "Укргазвыдобування" сбыть некондиционное топливо.

"(Разрешены к продаже - УНИАН) автомобильные бензины, которые не отвечают требованиям (Евро3, Евро4, Евро5 - УНИАН), произведенные на производственных мощностях ПАО "Укргазвыдобування" до 30 июня текущего года, при условии их реализации на тендерах исключительно для нужд Минобороны и Госрезерва по решению Кабинета министров, - говорится в документе. - "(Разрешено к продаже - УНИАН) дизельное топливо, которое не отвечает требованиям (Евро3, Евро4, Евро5 - УНИАН), произведенное на производственных мощностях ПАО "Укргазвыдобування" до 30 сентября текущего года, при условии его реализации через сеть автозаправочных станций ПАО "Укргазвыдобування", на аукционах (публичных торгах) или тендерах исключительно для нужд Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, МВД и других органов власти, осуществляющих руководство военными формированиями, а также для нужд Госрезерва, Государственной специальной службы транспорта, для обеспечения топливом подвижного состава ПАО "Укрзализныця" по решению правительства".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет о прямой продаже топлива "от производителя потребителю" по сниженным, по сравнению с рыночными, ценам.

"Цель принятого решения - обеспечить моторным топливом стратегические объекты государственной формы собственности, - говорится в пояснительной записке. - Изменения (сроков производства и реализации топлива - УНИАН) позволят загрузить мощности предприятия ("Укргазвыдобування" - УНИАН), что, в свою очередь, позволит увеличить количество рабочих мест".

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Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежит государственному энергохолдингу "Нафтогаз Украины".