Апелляционный суд признал законным повышение тарифов на газ в апреле 2015 года

Киевский апелляционный админсуд признал законным решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении с 1 апреля 2015 года цен на газ для населения.

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного административного суда от 21 марта 2016 года.

Согласно постановлению, суд признал законным решение НКРЭКУ о повышении тарифов на природный газ для населения до 3,6 грн/куб. м с соцнормой в 200 кубометров на месяц, а также повышение до 7,2 грн/куб. м - на газ, который потребляется сверх нормы.

Как говорится в документе, НКРЭКУ имела полномочия принимать указанное постановление.

Сообщается, что апелляцию подавали НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз Украины" на решение Окружного админсуда Киева от 3 ноября прошлого года.

Как известно в начале ноября 2015 года Киевский окружной апелляционный суд признал незаконными решения НКРЭКУ о повышении тарифов на газ для населения. Одной из причин принятия такого решения указывалось то, что на момент подписания постановления у председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка не было полномочий на его подписание.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составляет 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.