Обвал на рынке нефти не стихает

На мировых торгах во вторник, 5 апреля, падение цен на нефть продолжилось.

По данным Интерконтинентальной биржи ICE, Brent уже подешевела на 0,13%, до $37,64 за баррель, WTI - на 0,39%, до $35,59 за баррель.

На рынок оказывает давление неопределенность относительно предстоящих переговоров крупнейших производителей нефти по заморозке добычи.

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Между тем, Иран не раз заявлял, что страна начнет обсуждать вопрос о заморозке добычи нефти только после того, как добыча в стране достигнет 4 миллионов баррелей в день. В настоящий момент, по данным ОПЕК, она находится на уровне 3,1 миллиона баррелей.