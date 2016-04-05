British Petroleum заплатит рекордные $19 миллиардов за разлив нефти в Мексиканском заливе

Суд в США утвердил договоренность, согласно которой British Petroleum выплатит $18,7 млрд пяти штатам в качестве компенсации за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, передает Reuters.

Соглашение компания и штаты достигли в июле 2015 года.

По оценке самой BP, всего авария в Мексиканском заливе обойдется ей в $53,8 млрд. В эту сумму входят штрафы, компенсации и затраты на очистку.

По условиям первоначального соглашения с Министерством юстиции США ВР заплатит не менее $12,8 млрд штрафов и компенсаций за нанесенный ущерб природе по Закону о чистой воде. $4,9 млрд — это выплаты штатам. Выплаты будут производиться поэтапно в течение 16-18 лет.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, находившейся в управлении ВР, произошел 20 апреля 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек. В воды Мексиканского залива вылилось, по разным данным, от 3,2 до 4,9 млн барр. нефти. Утечку удалось о​становить только через три месяца.